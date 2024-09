Corruzione, Toti sceglie il patteggiamento: due anni e un mese 

Giovanni Toti patteggia. Il colpo di scena arriva a quattro mesi dall’arresto dell’ormai ex presidente della Regione Liguria, nell'inchiesta per corruzione che a maggio ha terremotato l'amministrazione portando a elezioni anticipate. Toti ha trovato l'accordo con la Procura per due anni e un mese, sostituiti con 1.500 ore di servizi sociali. Oltre alla confisca di 84.100 euro, l'interdizione momentanea dai pubblici uffici e il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione per la durata della pena.

«Alla fine la montagna ha partorito un topolino molto gracile», ha detto in serata Toti, intervistato da Bruno Vespa. «Come tutte le transazioni suscitano sentimenti opposti: da un lato l'amarezza di non perseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall'altro il sollievo di vederne riconoscere una buona parte». Anche l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, tramite gli avvocati Enrico e Mario Scopesi, ha trovato l'accordo con i pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti per un patteggiamento a tre anni e cinque mesi. Adesso la decisione spetterà al giudice per l'udienza preliminare che dovrà fissare una udienza, presumibilmente intorno al 15 ottobre. L'accusa per Toti è di corruzione impropria per la proroga della concessione di 30 anni per il terminal Rinfuse per cui, secondo l'accusa, Spinelli versò nel 2021 la somma di 40mila euro al Comitato elettorale dell'ex presidente. Se il giudice ratificherà i patteggiamenti, come appare scontato, il processo immediato fissato per il 5 novembre salterà. Resta in piedi il secondo filone di indagine, per corruzione elettorale e altri reati, che i pm contano di chiudere entro fine anno.

