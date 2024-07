Corruzione, Toti resta ai domiciliari 

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti deve rimanere agli arresti domiciliari. «Non ha capito appieno le accuse», e potrebbe reiterare i reati. E, ancora, «si è mosso come un amministratore di una società privata e non come la figura ideale di un pubblico amministratore che ha voluto delineare nella memoria difensiva». Questa la sintesi delle motivazioni con cui i giudici del Riesame hanno rigettato la richiesta del governatore di tornare libero. Toti è agli arresti domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di corruzione e voto di scambio. Accuse che potrebbero aggravarsi nelle prossime settimane dopo gli approfondimenti che la Finanza sta facendo nel filone Esselunga. La decisione del Riesame, «verrà impugnata in Cassazione», annuncia il difensore Stefano Savi.

Subito sono arrivate le reazioni della politica. «Questa è ideologia, un danno al Paese», ha commentato il vicepremier Matteo Salvini. Mentre l’opposizione regionale chiede di andare subito al voto. In 33 pagine di ordinanza i giudici spiegano perché, a loro avviso, il presidente possa commettere ancora reati, ritenendo «irrilevante» il suo interrogatorio perché «infarcito di non ricordo». Intanto, spiegano, le ipotesi di corruzione sono, «sorrette da gravi indizi che Toti non ha inteso contestare». E non riguardano, «un illecito di natura veniale, ma integrano un vulnus tra i più gravi che possano essere inferti al buon andamento dell’azione amministrativa». In pratica, continua il Riesame, «è stato necessario per l’indagato farsi spiegare dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l’accettazione di utilità di qualsiasi tipo con favori elargiti nell’esercizio della propria funzione pubblica». Un conto, distingue il Riesame, «è appoggiare la strategia politica di un movimento sotto il profilo delle scelte generali, altro è pagare, sotto forma di finanziamenti, i concretissimi favori materialmente concordati con il pubblico ufficiale destinatario di quelle erogazioni di denaro. La Procura potrebbe, dopo l’estate, chiedere il giudizio immediato o, ma con la chiusura delle indagini, proporre un patteggiamento.

