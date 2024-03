Corruzione, poliziotti condannati 

I poliziotti? Divise sporche. Tre di loro e un altro imputato sono stati condannati a pene severe dai guidici del Tribunale di Sassari: cinque anni e 2 mesi a Gianluca Serra, accusato di corruzione, peculato e falso ideologico, 4 anni e 2 mesi a Marco Fenu (corruzione e peculato), un anno a Pier Franco Tanca, chiamato a rispondere di falso ideologico. Una sentenza arrivata dopo quasi tre ore di camera di consiglio da parte del collegio, presieduto da Elena Meloni, a latere Monia Adami e Francesco De Giorgi.

La discussione

Ieri mattina il pm Giovanni Porcheddu aveva replicato agli avvocati difensori concentratisi in particolare sulla utilizzabilità delle intercettazioni, compiute per un altro procedimento e dalle quali era nato l’attuale processo. I fatti risalgono a oltre 10 anni fa e, una volta scoperti, avevano destato clamore a causa delle gravi accuse nei confronti degli esponenti delle forze dell’ordine. A tenere banco, in particolare, era stato l’episodio del 2014 che aveva visto per protagonisti i due principali imputati, Serra e Fenu, che hanno dovuto rispondere alla accusa di aver sottratto 5mila euro a uno spacciatore nel corso di un’operazione finalizzata al sequestro di droga. Per riuscirci avrebbero ricevuto una soffiata da un’altra persona con cui avrebbero dovuto dividere la somma di denaro trovata nella casa del pusher. Sempre nello stesso anno i due avrebbero ricevuto un’ulteriore segnalazione dalla stessa “talpa” su un quantitativo di eroina in possesso a uno spacciatore extracomunitario. L’accordo tra i due agenti e l’informatore sarebbe consistito nella spartizione di parte dell’eroina che sarebbe stata sequestrata da Serra e Fenu. Il terzo esponente della questura, Tanca, era imputato per un verbale nel quale, secondo la procura, aveva attestato delle modalità di un arresto che non corrispondevano a quanto sarebbe accaduto.

Gli altri verdetti

Assolto Serra per il reato di frode assicurativa, Fenu per quello di favoreggiamento, Tanca per rivelazione di segreti su un procedimento penale. Per Maurizio Allocca, condannato a 4 anni, l’imputazione, infine, consisteva nell’aver fatto da garante nella cessione di sostanze stupefacenti.

Gli avvocati difensori di Gianluca Serra sono Nicola Satta e Giuseppe Masala, il legale di Fenu è Carlo Foddai, Gianluigi Poddighe e Paolo Spanu per Tanca mentre Marco Palmieri è l’avvocato di Allocca. Attendono le motivazioni per l’eventuale appello.