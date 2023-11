Corruzione per i lavori sui viadotti, intercettazioni inutilizzabili 

Si indagava per droga, e solo per quello potevano essere utilizzate le intercettazioni disposte dal gip di Napoli, su richiesta della Dda della città campana, che invece portarono alla luce un (presunto) tentativo di corruzione durante i lavori sui viadotti Navile e Sa Pruna della 389 Nuoro-Lanusei. Ponti che sarebbero stati ristrutturati con materiale scadente. L’inchiesta, senza quelle intercettazioni, per l’accusa prova di una tangente in contanti da 10 mila euro, si è svuotata e il gip Giovanni Angelicchio ha pronunciato il non luogo a procedere per il funzionario del compartimento Anas Sardegna Antonio Giacobbe (difeso da Matteo Pinna), indagato per corruzione, in relazione proprio a lavori stradali eseguiti nel Nuorese da Francesco e Salvatore Nicchiniello che nel 2015 si occuparono del consolidamento dei ponti. La ristrutturazione avvenne in difformità dai progetti iniziali; per 37 indagati iniziali è arrivata l’archiviazione. I reati (come frode nelle pubbliche forniture) sono prescritti. Ieri nell’udienza dove erano rimasti i Nicchiniello e Giacobbe per la corruzione, è arrivato il non luogo a procedere. Anas era parte lesa con Carlo Antonio Maria Brena.

