«Corruzione, nodo da affrontare con più efficacia» 

«Non si può prescindere dal considerare l’urgenza di affrontare, in modo più efficace, il fenomeno corruttivo che, seppure combattuto da anni, continua ad essere presente nel nostro Paese». A lanciare l’allarme, ieri mattina, è stata la presidente della Corte dei Conti della Sardegna, Donata Cabras, in apertura della cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario erariale. Nell’Isola il fenomeno pare più sommerso che altrove, ma i magistrati erariali tengono alta la guardia a difesa delle finanze pubbliche.

Recuperati milioni

Lo Stato e la Regione, grazie alle sentenze dei magistrati contabili sardi, lo scorso anno sono riusciti a recuperare 18.224.368 di euro (a fronte di 24.644.340 di euro pretesi dalla Procura regionale). Complessivamente i giudici della sezione giurisdizionale hanno depositato 54 pronunce di condanna a fronte di 69 procedimenti in materia di responsabilità contro pubblici amministratori o di privati che avevano avuto accesso a contributi pubblici. Nel 2023 i magistrati erariali hanno fatto registrare un incremento delle sentenze di responsabilità del 32%, senza considerare i sequestri conservativi ottenuti dai magisrtati della Procura che, in qualche caso, hanno consentito di evitare la sparizione dei beni da recuperare. Nel settore dei conti giudiziali, a fronte dei 2.190 introdotti nell'anno, ne sono stati definiti 2.532, di cui 1.403 con provvedimento di estinzione e 1.129 approvati con decreto di discarico dell'agente contabile.

Problemi d’organico

«Tuttavia, seppure a ranghi ridotti», sottolinea la presidente Cabras, «tutti i magistrati assegnati all’ufficio hanno concorso in piena sinergia e tempestivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Col protrarsi delle scoperture e l'aggravarsi della situazione di disagio, già avvertita, non potrà però essere assicurato il mantenimento dei livelli finora conseguiti». Il settore che preoccupa di più è quello delle indebite percezioni di contributi pubblici e delle frodi comunitarie, specie nel settore dell’allevamento e dell’agricoltura. «Trattasi di risorse stanziate per sostenere la produzione agricola», sottolinea Bruno Tridico, il capo degli inquirenti erariali, «Gli atti di citazione depositati nello scorso anno in questo comparto sono stati 38 per un importo complessivo di 4.104.461 euro». Gran parte dei casi accertati riguardano imprese agricole o allevamenti che hanno dichiarato requisiti che non avevano per accedere ai fondi.

I casi più eclatanti

Tra i casi più eclatanti di danno all’erario pubblico, quasi sempre doloso, è il fenomeno degli assenteisti negli Enti pubblici. «Nel corso del 2023 sono stati notificati 32 atti di citazione e ulteriori 5 inviti a dedurre nei confronti di altrettanti soggetti», precisa il procuratore, «Il danno complessivamente contestato con gli atti di citazione è pari a 324.085 euro». Ci sono stati poi casi di malasanità: un danno di 775mila euro commesso dai soccorritori di un’ambulanza che hanno scambiato un’overdose per un coma etilico. Il paziente è morto. Altre incolpazioni per migliaia di euro sono piovute addosso ad amministratori pubblici che avrebbero abusato del loro potere. Uno su tutti i 100 mila euro per danno di immagine al Comune di Portoscuso che i pm della Corte dei conti stanno imputando ad Adriano Puddu, ex sindaco, condannato per induzione indebita: avrebbe indotto tre donne che versavano in stato di bisogno ad avere con lui ripetuti rapporti sessuali per ottenere aiuti economici destinati al contrasto delle delle situazioni di estrema povertà. Ora decideranno i giudici. La Corte ha anche avviato anche azioni nei confronti di consiglieri regionali coinvolti nei casi di peculato per i fondi destinati ai gruppi: 11 condanne per 337.293,64. Citato anche il procedimento contro l’assessora regionale Valeria Satta che, per i giudici erariali, avrebbe compiuto gravi irregolarità nel procedimento di nomina di un direttore generale. «La Corte dei Conti» conclude Tridico, soddifatto per il bilancio dei suoi pubblici ministeri, «nel controllare la corretta gestione delle risorse pubbliche e nel sanzionarne lo spreco è presidio di legalità e democrazia».

