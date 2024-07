Corruzione, indagato il sindaco 

Venezia . Un terremoto giudiziario si è abbattuto sul Comune di Venezia. Nell’ambito di un’inchiesta per corruzione, legata alla vendita di aree pubbliche e di palazzi comunali, è stato indagato il sindaco Luigi Brugnaro, assieme a due funzionari del suo gabinetto, Morris Ceron e Derek Donadini. Nella stessa inchiesta della guardia di finanza, ma in un filone diverso, è stato arrestato l’assessore alla mobilità Renato Boraso. In cella anche l'imprenditore edile Fabrizio Ormenese. Ai domiciliari sono finiti invece altri sette funzionari comunali e di partecipate pubbliche, tra le quali l’azienda dei trasporti comunale Actv. Per altri sei indagati è stata disposta l’interdizione per un anno dai pubblici uffici. In tutto gli indagati sono 18; tra essi anche il direttore generale dell’Actv, Giovanni Seno, e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco.

A Boraso, ex Forza Italia transitato sotto le insegne della “lista Brugnaro” e in Coraggio Italia, movimento fondato da Brugnaro assieme a Giovanni Toti, la Procura di Venezia contesta undici episodi di corruzione, concussione e autoriciclaggio: vicende dal 2015 a oggi tra cui la vendita al ribasso di Palazzo Papadopoli, che vede coinvolti in un altro filone anche il sindaco Luigi Brugnaro e il suo capo di gabinetto Morris Ceron. Per l’accusa Boraso, all’epoca assessore al Patrimonio, si sarebbe fatto consegnare 73.200 euro dagli emissari del magnate di Singapore Chiat Kwong Ching, con fatture alla sua società “Stella consulting” per consulenze inesistenti, nel 2017 e nel 2018; cifre poi girate ad altre due sue aziende. «Ha sistematicamente mercificato la propria pubblica funzione, svendendola agli interessi privati», dice il gip. E in un’intercettazione il sindaco lo mette in guardia: «Tu non mi ascolti, tu non capisci un c… Mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu rischi troppo. Ti devi controllare». Per Brugnaro, Ceron e Donadini, la vicenda oggetto d’indagine è quella dell’area dei Pili, comprata dall’imprenditore di “Umana” quando non era ancora in politica, a soli 5 milioni, poi zona di lottizzazione, per la quale Brugnaro aveva avviato una trattativa (poi fallita) sempre con Chiat Kwong Ching. Quattro ettari e mezzo, inquinati dalle lavorazioni di Marghera, finiti sotto il controllo di “Porta di Venezia”, facente sempre capo a Brugnaro, ma con «gestore di fatto», scrive la Procura, il vice capo di gabinetto in Comune Derek Donadini.

