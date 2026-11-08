Corruzione? Inchiesta flop 

Corruzione a Porto Cervo? Anche per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado i soldi versati dal Comune di Arzachena al Consorzio Costa Smeralda (75mila euro) non sono il prezzo di uno scambio illecito di favori. Ed è l’ennesima mazzata alla maxi inchiesta che nel settembre del 2014 si abbatte sul paradiso dei vip. Si parla dei fascicoli aperti dall’allora procuratore di Tempio, Domenico Fiordalisi, su manager delle società della Costa Smeralda, imprenditori, dirigenti pubblici e regionali, progettisti e tecnici galluresi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha messo la parola fine all’ultimo filone aperto sotto il profilo fiscale, dando ragione al Consorzio Costa Smeralda. La Procura di Tempio, nel 2013, prese di mira la convenzione (approvata dal Consiglio comunale di Arzachena) con la quale il Consorzio si impegnava a versare all’amministrazione arzachenese 75mila euro per incrementare i servizi della Polizia locale (le attività estive dei vigili a Porto Cervo). Secondo la Procura gallurese il controllato pagava il controllore. Ma l’anno scorso la Corte d’Appello di Sassari ha assolto definitamente Mariano Pasqualone, all’epoca dei fatti amministratore delegato della Sardegna Resorts, dall’accusa di avere “condizionato” l’attività della Polizia locale «al fine di impedire controlli edilizi negli hotel Romazzino, Pitrizza e Cervo». Una sentenza clamorosa perché Pasqualone, difeso dalla penalista Antonella Cuccureddu, per vedere riconosciuta la sua innocenza aveva rinunciato alla prescrizione.

«Versamento corretto»

Anche il Consorzio Costa Smeralda ha fatto la sua battaglia, sul piano fiscale. Sulla base dell’inchiesta penale, infatti, era stato stabilito che i soldi versati dal Consorzio non potevano essere considerati una spesa lecita, in quanto mezzo corruttivo. Ma dopo una contesa legale durata diversi anni, i giudici tributari hanno stabilito che il versamento è lecito, corretto e che deve essere considerato come una voce passiva del bilancio. Nessuna corruzione, quindi, e il Consorzio non deve niente all’erario ma, semmai, è in credito. Tutto bene quel finisce bene? Non proprio, perché Giovanni Mannoni, nel 2013 comandante della Polizia locale di Arzachena (oggi di Olbia), è ancora scandalosamente sotto processo, per una ipotesi di reato (corruzione) esclusa dalla Corte d’appello di Sassari e dalla Corte di giustizia tributaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA