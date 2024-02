Corruzione e traffico di influenze: Visco jr non risponde alle domande  

Roma. È durato pochi minuti il primo confronto tra Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo, e il gip di Roma che il 6 febbraio ha disposto per lui e altre tre persone gli arresti domiciliari corruzione e traffico di influenze illecite.

L'ex dirigente di Invitalia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stessa scelta fatta da un imprenditore con un passato in An, mentre l'avvocato Luca Leone ha risposto.

Il gip contesta a Visco jr di essere l'intermediario con i membri delle commissioni per fare ottenere agli imprenditori le gare d’appalto di Invitalia, da cui è stato licenziato nell'aprile dello scorso anno. Il gruppo, di cui faceva parte anche l'imprenditore di origini molisane Claudio Favellato, aveva messo su un sistema illecito che aveva in Visco un punto di riferimento: un sistema di relazioni illecite diffuso che aveva puntato ad ottenere appoggi in Vaticano per la ristrutturazione di edifici ecclesiastici.

