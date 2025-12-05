Corruzione e tentata truffa: chieste tre condanne 

Per il pubblico ministero Giangiacomo Pilia il dibattimento avrebbe provato sia l’imputazione di corruzione che quella di tentata truffa. Per questa ragione la pubblica accusa, concludendo ieri la sua requisitoria davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale, ha chiesto la condanna a 4 anni e mezzo per l’ex consigliere regionale ed ex finanziere Valerio De Giorgi, 60 anni, eletto con Fortza Paris e poi confluito nel gruppo Misto, finito al centro di un’inchiesta proprio delle Fiamme Gialle. Il pm Pilia ha chiesto anche le condanne a 4 anni per il costruttore di Quartucciu, Corrado Deiana, e due anni per il collaboratore del politico, Marco Pili.

Il dibattimento

Il lungo e complesso dibattimento è ruotato attorno a due ipotesi di reato: la tentata truffa su presunte irregolarità per contributi destinati a una associazione Pro Loco da fondare in città e riconducibile a persone vicine a De Giorgi, ma anche la corruzione perché l’ex consigliere regionale – secondo il pm – si sarebbe fatto consegnare dal costruttore il testo di un emendamento, poi approvato, che avrebbe consentito un intervento edilizio a Quartucciu, realizzato proprio nei terreni di familiari del politico che avrebbero così ottenuto alcuni appartamenti dal privato. È stata invece stata stralciata prima dell’avvio del processo e destinata ad un altro procedimento, invece, la parte dell’indagine legata a presunti episodi di voto di scambio, tutti chiaramente ancora in ipotesi. Nel corso della lunga requisitoria di ieri mattina il pm Pilia ha chiarito che, a suo avviso, il dibattimento avrebbe chiarito l’esistenza di un legame diretto tra l’emendamento approvato sulle norme edilizie e il progetto dell’edificio da realizzare nei terreni della famiglia dell’ex consigliere regionale.

La difesa

A difendere De Giorgi ci sono gli avvocati Patrizio Rovelli e Debora Amarugi, mentre Pili è assistito da Renato Chiesa e Pier Andrea Setzu e Deiana, infine, è difeso dal legale Franco Villa. Le difese rigettano ogni accusa, ribadendo che tutto è stato fatto nel rispetto delle norme. Ma loro parleranno alla prossima udienza. Il presidente della Seconda sezione penale del Tribunale, Giovanni Massidda, conclusa la discussione del pubblico ministero, ha rinviato a marzo le arringhe di tutte le difese. Solo in seguito il collegio potrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA