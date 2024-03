Corruzione, carabiniere condannato 

L’accusa era pesante: aver scambiato notizie riservate con forme di formaggio e altre utilità. Per questa imputazione, ieri mattina, l’ex comandante del Nucleo radiomobile di Iglesias dei carabinieri, il luogotenente in pensione Antonello Manca, 63 anni, ha patteggiato una condanna a 4 anni di reclusione davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Giuseppe Pintori. Lo stesso giudice, poi, ha letto anche le sentenze nei confronti dei presunti complici che avevano scelto l’abbreviato, Salvatore Desogus e Francesco Pilia (41 e 43 anni, anche loro di Iglesias), che sono stati condannati a 4 anni e 4 mesi di carcere e 2 anni di reclusione con pena sospesa.

Le accuse

L’inchiesta nei confronti del militare era stata aperta in gran segreto alcuni anni fa, dagli stessi militari della Compagnia di Iglesias. Il fascicolo era stato assegnato alla sostituta procuratrice Rita Cariello che aveva chiesto e ottenuto un gran numero di intercettazioni. Secondo l’accusa il luogotenente avrebbe rivelato ad un pregiudicato delle informazioni confidenziali su operazioni di polizia giudiziaria, ottenendo in cambio delle regalie: in modo particolare generi alimentari come forme di formaggio, ricotta, salumi o carne. Ma non solo. Oltre che di corruzione, almeno stando alle imputazioni mossa dalla Procura al termine degli accertamenti, l’ex comandante del Norm doveva rispondere anche di rivelazione di segreto d’ufficio, accesso abusivo a sistema informatico, peculato per il presunto uso illegittimo dell’auto di servizio, truffa, falso, violazione di sigilli e, addirittura, dell’accusa di aver posseduto una paletta per l’alt sprovvista di numero di matricola. Una quantità di accuse che ha convinto i suoi legali, Riccardo Floris e Alessandro Corrias, a chiedere di accordarsi con il pubblico ministero per una pena di 4 anni di carcere (un giorno in più e sarebbe scattato il carcere). Alla fine, ieri mattina, anche il giudice ha ritenuto congruo il patteggiamento.

L’abbreviato

La pena più pesante è andata a Salvatore Desogus, anche lui difeso dall’avvocato Floris, che era sospettato di aver fatto regali al militare in un periodo nel quale era detenuto ma con la possibilità di uscire. In cambio dei generi alimentari avrebbe ottenuto informazioni su indagini condotte dalla Procura, ma i sospetti degli inquirenti erano che poi anche lui facesse da tramite per fare avere notizie ad altri. Francesco Pilia, assistito dall’avvocato Francesco Marongiu, è stato invece condannato a 2 anni perché gli veniva contestata una sola condotta: avrebbe ottenuto dal luogotenente Manca l’identità degli autori di una perquisizione, sempre in cambio di alcune forme di formaggio. Per quanto riguarda l’ex carabiniere la pena è immediatamente esecutiva, ma non andrà in carcere perché potrà beneficiare di misure alternative concesse per pene non superiori ai 4 anni. Gli altri due, invece, potranno ricorrere in appello.

