«Corrotti dalla vecchia politica» 

«La vecchia politica non avrebbe dovuto sporcare il nostro gruppo, invece ha corrotto anche alcuni di noi». Trascorsa la notte, all’indomani della seduta consiliare in cui ha spiegato le ragioni della cacciata di due assessori, la rabbia del sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris è esplosa su Facebook con un post al vetriolo in cui parla di «carognate». Non è stato il solo ad affidare ai social il proprio sfogo, anzi, le sue parole sembrano proprio una risposta a quelle dei diretti interessati – Andrea Sogus e Simonetta Zurru – che in una sorta di botta e risposta virtuale hanno (per la prima volta) detto la loro.

Lo scontro

«Non posso credere che siamo stati trattati in questo modo. Durante l’ultimo Consiglio comunale il sindaco ha dato le sue motivazioni ma non ha concesso nemmeno il diritto di replica. Siamo tornati indietro ai tempi bui in cui confronto e dissenso erano soffocati, come nel Medioevo – è partito all’attacco Sogus –. Credo che la politica debba essere luogo di dialogo, trasparenza e rispetto delle idee di tutti. Sono deluso e amareggiato sia per le motivazioni che hanno portato il sindaco a togliermi le deleghe per il mio dissenso rispetto a un’azione politica, che nella mia libertà di espressione in un’intervista, sia per il modo in cui è stato gestito il mancato confronto successivo». A questo Floris sembra rispondere quando assicura su Fb: «Non sono un liberticida. Il confronto non é mai stato rifiutato a nessuno. Non è libertà di pensiero giudicare in Consiglio comunale, e poi sui quotidiani, se una persona è in grado di lavorare o meno in un Comune. Ne è etico lasciarsi andare a giudizi sull’età o, peggio, fare confronti. In più di un’occasione il dissenso è stato comunicato in gruppo, anche con minacce di dimissioni e pressioni indebite per far sì che il sindaco intervenisse. Non è libertà di pensiero lavorare alle spalle, scrivendo un documento da far firmare ai consiglieri contro il sindaco, e non è la prima volta che succede».

Le assunzioni

E proprio in questo passaggio sarebbe il riferimento a Zurru, colpevole, a sentire il sindaco, proprio di aver fatto girare un foglio contro di lui. «Solo ieri in Consiglio ho scoperto le vere motivazioni che hanno portato alla revoca delle mie deleghe, che non compaiono nel decreto ufficiale. Pare che il sindaco abbia sentito dire che ho cercato l’appoggio di alcuni consiglieri per mandarlo a casa – ha scritto ieri Zurru sul suo profilo social –. Nelle ultime riunioni a cui ho partecipato è stato detto “basta chiedere finanziamenti che non riusciremo a gestire e chiudere nel nostro mandato”, sicuramente non è fare il bene della comunità. Nessuna trasparenza né condivisione nella ri-determinazione della pianta organica dell’ente, sono state assunte diverse figure in alcuni settori che oggi risultano sovradimensionati e nessuno negli altri che arrancano e sono in ritardo per carenza di personale». E ancora: «Inoltre, risulta preoccupante l’indagine in corso da parte della Corte dei Conti, anche su questo episodio non c’è stato nessun coinvolgimento e non si conosce l’attuale situazione e le misure che verranno adottate per tale procedimento».

