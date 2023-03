Corrispondenza, taxi cavallette e sangue I mille usi dei droni  

Nel 2022, nel l’aeroporto di Roma Fiumicino, si è tenuto il primo test di volo per i droni elettrici eVTOL, caratterizzati da decollo e atterraggio verticale e adibiti al trasporto di persone. L’obiettivo è realizzare le prime dimostrazioni nel 2024 a Roma, in occasione del Giubileo, e di mettere a regime il servizio nei sei anni successivi, con la possibilità di trasportare passeggeri in 20 minuti dall’aeroporto al centro cittadino. A fine febbraio, invece, a Milano sono stati effettuati i primi trasporti via drone di campioni di sangue da sottoporre ad analisi. I voli (nella foto) – organizzati da D-Flight (Società del Gruppo Enav) e dall’Ente nazionale per l’Aviazione Civile in collaborazione con la società Nimbus - si sono svolti in modalità Bvlos, senza cioè il contatto visivo del pilota con il drone e hanno interessato sia aree rurali che aree urbane. «La sperimentazione di Milano rientra nelle attività strategiche della mobilità aerea avanzata realizzate grazie all’innovazione tecnologica al servizio dei cittadini», ha spiegato Alessio Quaranta, direttore g enerale di Enac, auspicando che «tali servizi diventino al più presto la nostra quotidianità».

Guardando i numeri, in Italia le imprese del settore sono 706, mentre si contano quasi 60 mila droni registrati (solo l’8% per uso professionale) e oltre 87 mila operatori. Tra le applicazioni principali dei droni di dimensioni medio/piccole, ci sono i sopralluoghi, la sorveglianza e infine la ricerca e il soccorso. La maggior parte dei droni più grandi, invece, è adibita al trasporto di merci e solo il 18% a quello di passeggeri. Il settore passeggeri, in particolare, rilevano le stime, sta attirando grandi investimenti, anche se non ha ancora iniziato a generare profitti per le imprese interessate. Ma i progetti non mancano. Come quello di rendere operativo un servizio di droni-taxi entro il 2030 per le città di Roma, Milano e Venezia, dove si sta già lavorando a queste infrastrutture.

Un business in costante ascesa, che solamente in Italia vale 118 milioni di euro e che sempre in Italia nel 2022 è cresciuto del 20% rispetto al 2021, tornando al di sopra dei livelli raggiunti prima dell’inizio della pandemia di Covid. Stiamo parlando del mercato dei droni, protagonista - nel nostro Paese e non solo - di un vero e proprio boom. Basti pensare che secondo una recente ricerca condotta dall’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano i dati fatti registrare dal comparto nell’economia italiana spiccano a livello europeo al pari di quelli di Germania e Portogallo, con numeri superiori ad altre sei nazioni del vecchio continente, tra cui la Francia.

I numeri

Le prove

La Sardegna

Il mercato dei droni, come detto, offre grandi prospettive, così come ampio è il margine di utilizzo dei velivoli teleguidati, sia in ambito militare che in ambito civile e nel settore privato. Un ventaglio di possibilità che abbraccia davvero ogni ambito. In Sardegna, ad esempio, in questi giorni si è deciso di impiegare i droni anche nella lotta alle periodiche invasioni di cavallette, in particolare per il monitoraggio delle aree a rischio del Nuorese e per individuare le zone focolaio e quelle di rientro notturno degli insetti.

Droni “postini”

Si parla da anni, inoltre, dell’utilizzo di droni “postini” per la consegna di pacchi e corrispondenza. E qualcuno ha già iniziato a passare dalle ipotesi ai fatti. Il colosso Walmart, una delle più importanti catene di distribuzione al dettaglio negli Stati Uniti, ha infatti lanciato a fine 2021 proprio un servizio di consegna a domicilio via drone. Dopo una fase sperimentale, nel corso del 2022 il servizio è stato progressivamente potenziato e oggi è attivo in sei Stati Usa - Arizona, Florida, Utah, Virginia, Texas e Arkansas – dove sono una quarantina i negozi Walmart che effettuano, tramite accordi con aziende esterne specializzate, consegne via drone nel raggio di due chilometri. Anche Amazon ha attivato la sperimentazione di un servizio simile a Lockeford, in California, e a College Station, in Texas, dove già decolla un drone esacottero che in meno di un’ora trasporta i prodotti ordinati al domicilio del cliente. La stessa Amazon ha fissato il suo prossimo traguardo: raggiungere i 500 milioni di pacchi consegnati con l’utilizzo di droni entro la fine del decennio, estendendo il servizio anche a popolatissime metropoli come Boston, Atlanta e Seattle.

