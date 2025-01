Corriere investito sulle strisce 

Un corriere è stato investito ieri mattina poco dopo le 9.30 sulle strisce pedonali mentre attraversava via Trieste, a Nuoro. L’uomo, dopo aver posteggiato il suo furgone, ha preso un pacco in mano ed è stato travolto da una Fiat Panda che lo ha fatto cadere pesantemente a terra. La scena è stata ripresa da alcune videocamere di sorveglianza e le immagini stanno facendo il giro del web. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale San Francesco. L’uomo non sarebbe in pericolo. A travolgerlo un anziano che si è accorto solo all’ultimo momento del pedone e ha accennato solo una frenata e un tentativo di evitarlo. L’auto fortunatamente non procedeva a forte velocità. Il corriere ha fatto una piroetta su se stesso e cadendo poi pesantemente a terra e rimanendo dolorante. Nel video anche le voci dei soccorritori.

Quello di ieri mattina è il secondo investimento sulle strisce pedonali in città dall’inizio dell’anno. Solo pochi giorni fa un automobilista, alla giuda dopo aver bevuto e con un tasso alcolemico oltre 1,09 grammi su litro, aveva travolto un uomo in via Martiri della Libertà. Anche in quel caso erano intervenuti gli agenti della polizia locale.

