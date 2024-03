Corridoio umanitario via mare, c’è anche l’Ue 

Bruxelles. L’iniziativa di un corridoio marittimo per portare gli aiuti umanitari internazionali a Gaza inizia a prendere corpo (nome in codice: Amalthea). Proposta per la prima volta da Cipro nel corso del Consiglio Europeo di fine ottobre, per mesi se n’è parlato sottotraccia, alla luce delle chiare difficoltà operative (a Gaza non c’è un porto). Joe Biden però, rivolgendosi agli americani nel discorso sullo stato dell’Unione, ha detto di aver incaricato le forze armate di costruire un molo galleggiante proprio per consentire la consegna degli aiuti. E improvvisamente sono successe cose. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri a Cipro ha infatti annunciato la nascita imminente del corridoio, già domani. Ma i dettagli restano fumosi. Già perché l’approdo a Gaza continua a non esserci e la marina Usa ci metterà, a quanto pare, «almeno un mese» per installare l’infrastruttura. Quindi? Non si sa. Von der Leyen, dal centro di controllo europeo di Larnaca, accanto al presidente cipriota Nikos Christodoulides, ha fatto sapere che partirà «subito» un progetto pilota in collaborazione con l’ong americana World Central Kitchen, mentre appunto domani sarà la volta del corridoio marittimo, coordinato da Nicosia. «Per quanto capiamo gli aiuti andranno direttamente a Gaza», ha commentato un portavoce dell’esecutivo blustellato.

