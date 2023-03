Corrias scioglie le riserve e si ricandida a sindaco Lo sfiderà Paolo Sanna 

Sarà una sfida a due a Fluminimaggiore per le prossime elezioni amministrative. Dopo l’annuncio ufficiale del primo aspirante sindaco Paolo Sanna, capogruppo in Consiglio comunale dell’opposizione, scioglie finalmente le riserve il primo cittadino uscente Marco Corrias, che ha dichiarato di volersi ripresentare all’elettorato fluminese, per tentare la riconferma con un secondo mandato.

«In accordo con molti esponenti della maggioranza – spiega Marco Corrias – ho deciso di ricandidarmi per portare a termine tutto il lavoro svolto in questi 5 anni di mandato. Siamo riusciti a portare nelle casse del comune quasi 15 milioni di euro, molti già spesi e gran parte relativi a progetti già appaltati, che partiranno a breve. Ricordo la messa in sicurezza del rio Mannu negli argini danneggiati dall’alluvione del 2018, opera già completata e quella del rio Niu Crobu, lavori per i quali apriremo i cantieri nelle prossime settimane. Poi altro ancora». Corrias non fa i nomi dei candidati alla carica di consigliere nella lista che lo sosterrà. «Lo faremo nei prossimi giorni: posso solo dire che molti appartengono all’attuale gruppo di maggioranza ma abbiamo volti nuovi. Sono giovani che hanno voglia di contribuire a portare a termine il lavoro svolto in questi anni e con l’aggiunta di un programma, che mira a migliorare la nostra Fluminimaggiore. Perché ancora una volta garantiremo ai cittadini il massimo impegno e tanta trasparenza». Salvo la candidatura dell’ultimo momento di terzo aspirante sindaco, Marco Corrias dovrà vedersela, con il capogruppo dell’opposizione, Paolo Sanna, che ha ufficializzato la sua candidatura nei giorni scorsi. «Abbiamo già chiuso il nostro programma elettorale – dichiara Paolo Sanna – dopo aver terminato le consultazioni con i referenti delle diverse aree tematiche. Naturalmente sarà presentato all’elettorato nei prossimi giorni, così come i candidati della nostra lista. Ribadisco che la nostra squadra è composta da persone che hanno voglia di impegnarsi per il bene del nostro paese». L’elettorato fluminese è convocato alle urne per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale il 28 maggio. Ora che c’è l’ufficialità di due schieramenti politici concorrenti la campagna elettorale nel centro ex mineraria é già iniziata.

