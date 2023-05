Corrias presenta  la sua squadra  

Diego Corrias ha scelto la casa campidanese di piazza Sant’Andrea per presentare i candidati e il programma in vista delle elezioni amministrative del 28 e il 29 maggio. C’erano circa trecento persone all’apertura della campagna elettorale.

Diego Corrias, molto emozionato, ha parlato del programma. «Ho alle spalle due esperienze amministrative – ha detto – ci presentiamo agli elettori con un gruppo in grado di fare proposte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Puntiamo alla riqualificazione di Machiareddu, con l’auspicio che torni ad essere un polo di eccellenza per l’industria in Sardegna. Dobbiamo lavorare per rendere l’area industriale appetibile alle aziende. La nostra attività amministrativa sarà volta anche a riqualificare il paese e valorizzare le eccellenze del nostro territorio».

Alla presentazione delle liste (Pd, M5s, Psi, Assemini va Avanti) sono intervenuti numerosi esponenti del centrosinistra sardo e del Movimento Cinque Stelle. Il senatore Ettore Licheri ha lanciato qualche frecciata, senza mai nominarlo, all’ex sindaco Mario Puddu («passato al centrodestra»).

Insieme a Diego Corrias c’erano inoltre Alessandra Todde, Massimo Zedda, Francesca Ghirra, Marco Meloni e l’ex sindaca Sabrina Licheri.

Mario Puddu