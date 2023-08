corriamo verso il futuro  

L'Italia dell'atletica corre veloce verso le Olimpiadi di Parigi 2024, e non solo con la staffetta 4x100 che segna (forse) la rinascita di Marcell Jacobs sul palcoscenico internazionale, oltre che la conferma del gioco di squadra degli sprinter azzurri. Quattro medaglie (1 oro, 2 argenti, 1 bronzo), come non accadeva da Edmonton 2001 (1-1-2). Per l'Italia dell'atletica leggera è un Mondiale che non si vedeva da oltre vent'anni. Ieri il bilancio è stato arricchito dal 10° posto di Meucci e dall’11° di Chiappinelli nella Maratona maschile, mentre le 4x400 prive dei loro assi Sibilio e Folorunso non hanno potuto far altro che chiudere al settimo posto, con l’inciredibile successo delle olandesi firmato dalla stratosferica Femke Bol in rimonta. A proposito di fenomeni, conferma sui 5000 per il norvegese Jakob Ingebrigtsen.

Il presidente Fidal

«Siamo nella direzione giusta non soltanto per Parigi 2024 ma anche per Los Angeles 2028», sottolinea il presidente della Fidal Stefano Mei nella conferenza stampa finale a Casa Italia, a Budapest, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti dagli azzurri nella rassegna iridata, all'indomani dello strepitoso argento della 4x100 che ha arricchito il medagliere italiano nel quale già brillavano l'oro di Gianmarco Tamberi nell'alto, l'argento di Leonardo Fabbri nel peso, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. «Abbiamo negli occhi queste giornate fantastiche. Da due anni e mezzo siamo valutati in modo diverso: vinciamo e portiamo avanti giovani che spingono chi vince, in un circolo virtuoso che non è ancorato a singoli risultati e deve diventare un ciclo continuo. Spero che queste vittorie servano a riportare l'atletica nella scuola, il suo ruolo naturale. Stiamo investendo sul settore tecnico, ma anche sulle società di base». Poi ha precisato: «Spostare risorse da altre aree e destinarle al settore tecnico è una rivoluzione, credendo nel binomio tecnico-atleta e nel settore tecnico. Il presidente deve mettere lo staff in condizione di dare il meglio, ci possono essere divergenze di opinione ma ne abbiamo parlato già prima delle scorse elezioni. Se è andata bene, non serve cambiare».

Il direttore tecnico

Soddisfatto anche il dt Antonio Latorre, a cominciare dalla strepitosa gara della 4x100: «Dopo la staffetta di Budapest usciamo con la certificazione che Jacobs difenderà il suo titolo olimpico dei 100 metri con i denti. È stata anche la squadra a far ritrovare l'ispirazione al talento mai perduto di Marcell e di Filippo Tortu, autentico promotore di questo gruppo che ha una compattezza d'acciaio. L'ultima frazione di Tortu ci ha detto che non era campato per aria il pensiero di vederlo in finale nei 200 metri, nella videoanalisi si nota che non perde da Lyles. Non può esserci una frazione lanciata di questo livello se non si è uno sprinter di altissimo livello mondiale sui 200 metri. Il suo è un rebus che dovremo risolvere».

RIPRODUZIONE RISERVATA