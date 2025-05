Corri Nuoro, Rotary in campo a fianco dell’Atletica Amatori 

“Rotary corre insieme” si terrà il 17 maggio, organizzata dall’Atletica Amatori, in collaborazione con l’Aics provinciale, l’approvazione della Fidal regionale, il patrocinio del Comune e della Provincia di Nuoro. La gara si svolgerà su circuito cittadino con partenza da piazza Italia e arrivo in via Roma. Il percorso attraverserà le vie Brigata Sassari, Deffenu, piazza Crispi verso corso Garibaldi, passando per il centro storico di Santu Predu vicino alla casa di Grazia Deledda. Alle 19.30 camminata indossando il berretto rosso del Rotary a sostegno delle iniziative umanitarie. Per la prima volta, il Rotary cittadino si associa a un importante evento del Coni. (g. pit.)

