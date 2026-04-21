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Arbatax.
22 aprile 2026 alle 00:49

Correnti e vortici, trappola mortale 

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Il corpo di Enrico Piras, 63 anni, è all’obitorio dell’ospedale di Olbia. Sarà trasportato all’ospedale di Lanusei dove il magistrato competente, (una volta identificato il cadavere procede la Procura di Lanusei, presso cui era già aperto un fascicolo), ha affidato a Danilo Fois l'incarico per l’autopsia. Non è stata quindi fissata una data per le esequie del pescatore vittima del tragico naufragio del Luigino, l’11 febbraio scorso. Il giorno che Arbatax e l’Ogliastra attendono da due mesi per dare l’ultimo saluto. Il cadavere di Piras è stato rinvenuto ieri al largo di Olbia, a circa 59 miglia nautiche dal punto in cui è affondato il peschereccio. Decisiva una catenina indossata da Enrico Piras il giorno della tragedia. Con lui c’era l’armatore Antonio Morlè, della cui salma ancora non c’è traccia.

Andrea Cucco è ricercatore presso l’istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità nell’ambiente marino costiero di Oristano del Cnr. Traccia un ritratto complesso delle correnti sulla costa Orientale. «È caratterizzato da vortici, strutture idrodinamiche che si generano e si distruggono, non da un flusso di correnti omogeneo e definito. La circolazione nella parte centrale della costa orientale è caratterizzata da queste macrostrutture con vortici dai 20 ai 30 chilometri. Una corrente geostrofica può raggiunge velocità da 30 a 40 centimetri al secondo». Trenta chilometri al giorno. Facile capire come sia stato possibile che il corpo del povero pescatore possa essere stato trasportato al largo di Olbia in 69 giorni. (si. l.)

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