«Correggere le cattive abitudini» 

«La cervicalgia è un disturbo comune, non grave (non si muore!)», mette in guardia Angelo Scuteri, direttore della Struttura complessa di Medicina interna al Policlinico ‘D. Casula’ dell’AOU di Cagliari, «ma ha un effetto negativo sulla qualità della vita. La cervicalgia è un argomento complesso. Bisogna innanzitutto ricordare che a livello del collo dalle vertebre cervicali escono i nervi che interessano tutto il cingolo superiore; quindi un disturbo a livello delle vertebre cervicali può dare dolore, formicolio, “fastidio” in qualsiasi punto dell'arto superiore, dal mignolo alla radice dell'arto, alla spalla, al petto, a volte anche del viso.

«Inoltre», aggiunge il professore, «quando eravamo animali la percezione di una minaccia o di un pericolo ci portava a drizzare il collo per meglio vedere un predatore in lontananza, e per meglio ascoltare ogni minimo suono sospetto. Per questo motivo, spesso la tensione emotiva (ansia, agitazione, “insoddisfazione” per eventi della vita) può portare cervicalgia attraverso l'irrigidimento del collo (“Stiff neck” della letteratura anglosassone). Per lo stesso motivo, anche qualche decimo di grado di astigmatismo di un occhio può portare a cervicalgia e cefalea — soprattutto se stiamo parecchio tempo davanti a uno schermo (lavoro o pessime abitudini già da adolescenti incollati al video)».

«Certamente la causa più comune», ribadisce Scuteri, «soprattutto con il progredire degli anni, è l’artrosi delle vertebre cervicali. Precisiamo che la “lastra” (radiografia della colonna cervicale) non serve a molto. In estate il passaggio da ambienti caldi ad ambienti freddi (e viceversa) ne facilita l’insorgenza».

«La cervicalgia impatta sulla qualità della vita (torcicollo, mal di testa, formicolio agli arti superiori, ecc.), evidenzia il medico: «In alcuni casi, soprattutto negli anziani, può associarsi a un aumento del rischio di cadute per un cambiamento rapido della posizione (da coricato a seduto, da seduto a posizione eretta)».

«Le soluzioni dipendono dalla causa», spiega lo specialista: «L’uso di anti-infiammatori, per bocca o per uso locale (pomate, cerotti), non sempre è efficace, perché abbiamo detto che le cause sono molteplici. Il più delle volte la terapia migliore è correggere le cattive abitudini (tempo davanti allo schermo, non usare gli occhiali se con deficit visivi — astigmatismo incluso, aria condizionata “a palla”, eccetera), ma si sa che è più facile pensare che tutto possa passare con una pillola».