«Corregga la data: io sono nata nel 1875!» 

Stavolta si tratta della rettifica dell’anno di nascita, non più il 1871, ma il 1875: quattro anni in meno! Grazia avanza un’ipotesi accolta negli ambienti artistici: che più un artista è giovane più è apprezzato. Ma ad esser maliziosi, si coglie soprattutto il desiderio di mantenere segreta la sua vera età. Un’aspirazione legittima, in fondo, un modo per non scoprire di sé proprio tutte le carte. Chiede che lo si tenga a mente e, celiando in modo scaramantico, invita il suo interlocutore a non divulgare il contenuto della lettera e a renderlo pubblico da lì a 40 anni. I 40 anni sono abbondantemente trascorsi e dunque il contenuto può essere svelato.

Meglio concentrarsi su ciò che scrive la nostra scrittrice, che stavolta fa un riferimento ghiotto: si tratta della sua età, e lo fa, sentite un po’, quando già aveva 57 anni, ormai scrittrice di successo e dopo l’assegnazione del Nobel. E qui siamo di nuovo al thriller sulle date che la riguardano, a cominciare da quella del suo giorno di nascita. C’è chi vuole (l’anagrafe) che sia il 28 settembre 1871, chi, sulla base dell’iscrizione a classi della scuola elementare, il 27 settembre, addirittura del 1872! “Mistero” è parola chiave del grande conterraneo Salvatore Satta, ma questa volta si attaglia perfettamente al suo caso, non per adombrare nessi metafisici, ma per riferire sia di errori che di un malcelato tratto femminile che la avvicina, come vedremo, alle debolezze di tanti, restituendole, se mai ce ne fosse bisogno, ulteriore umanità e simpatia.

Ventinove righe scritte con inchiostro nero su entrambi i lati di un foglio di 245 mm x 178, la carta è color ocra pallido e sa di antico. È un altro tassello che correda di una nota insolita ― e inedita, fino a prova contraria ― l’inesauribile ritratto di Grazia Deledda. Il dato è incontrovertibile: è una lettera autografa firmata, «ov’è di suo pugno», scriverebbe Guido Gozzano, insieme al nome della città di provenienza, Roma, anche la data: venti gennaio novecento ventotto. Appena un rigo sotto il noto indirizzo: “Via Porto Maurizio 15”. Quindi l’incipit senza il nome del destinatario, quasi a dire di un’antica conoscenza, come poi verrà ribadito. Qui le ipotesi si sprecano, si passano in rassegna i diversi corrispondenti, si cancellano i nomi di quanti, a quell’epoca, erano scomparsi. Tornano fuggevolmente a mente quelli di Luigi Falchi, Antonio Scano, Salvator Ruju e di altri che possono esserle stati vicini o averla conosciuta fin dagli esordi, essendo anche giornalisti. Ipotesi e basta.

Roma, 20.1.928

Via Porto Maurizio 15

Lessi a Suo tempo l’articolo, e mi pare d’averla anche ringraziata, facendole però notare che quei brani delle mie lettere erano pubblicati in modo da farmi apparire più vecchia di quella che sono: ed in arte, Lei lo sa, il più grave torto è quello di essere vecchi di anni anche se si è giovani di spirito. Inoltre io mi ricordo che in quel bel tempo lontano avevo la mania di crescermi io stessa gli anni per apparire matura agli editori e ai direttori di giornali.

Dunque pubblichi pure altri brani di quelle lettere, correggendone, oltre le date (io sono nata nel 1875) gli errori di grammatica!

Tenga però solo per Lei la presente. La pubblicherà fra altri quarant’anni.

Con quest’augurio, le mando anche i miei migliori saluti.

Con antica amicizia

Sua

Grazia Deledda

La lettera è una recente acquisizione della casa editrice Ilisso, che ringrazio.

Dopo averla letta non si può non ricordarne almeno un’altra di una Grazia ancor giovane e molto civettuola. Allora, fra le altre cose, così scriveva da Cagliari, l’otto novembre del 1899, a Pietro Ganga: «Frivola lo sono già diventata: quando vado al palco del Prefetto, con un’altra signora bruttina, ho un corsetto rosso, molta cipria, un mazzo di rose thee fissato all’occhialetto; molti binoccoli si volgono al palco; Falchi, ― ancora lui! potremmo dire ― elegantissimo nel suo costume di società, col bel profilo un po’ triste, sogna… ed io sono felice». Sogna anche lei però: di diventare «una signora alla moda, elegante e corteggiata». All’orizzonte è comparso il futuro marito.

