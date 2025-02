Correboi, il turismo in trappola 

L’Ogliastra in trappola. Il blocco della galleria di Correboi rischia di far piombare il territorio nel più totale isolamento, anche in virtù del fatto che il collegamento con Cagliari è più tortuoso per la deviazione obbligatoria per Muravera. La preoccupazione è alle stelle e il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, annuncia una mobilitazione popolare con tanto di manifestazione simbolica a Correboi, spartiacque tra Ogliastra e Nuorese. Il primo cittadino ha inviato una nota al prefetto di Nuoro: «Chiediamo al prefetto di farsi intermediario per l’apertura immediata di un tavolo di confronto con le autorità competenti».

Rischio paralisi

Alessio Seoni, sindaco di Villagrande, è vigile: «Da Anas ci dicono che sono in corso progettazione e studio delle condizioni. Ci hanno assicurato che verremo coinvolti nella pianificazione, ma già oggi possiamo dire che la ventilata chiusura di Correboi creerebbe una marea di problemi sotto tutti gli aspetti. Penso, soprattutto, a chi si deve rivolgere alle strutture sanitarie. La preoccupazione c’è ed è forte, ancor più perché va a sommarsi alla chiusura della galleria di Muravera: a quel punto saremmo davvero un’isola nell’isola». I tempi di percorrenza della statale 389 rischiano di dilatarsi ampiamente: «Dopo decenni di abbandono - incalza Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - annunciare a sorpresa la chiusura della galleria senza alcuna condivisione con i territori e senza alcuna proposta seria alternativa sa di provocazione. Anas convochi un tavolo e comprenda che ci sono esigenze, in primis la salute, che impongono di raggiungere Nuoro in tempi normali».

La lettera

Il primo cittadino di Bari Sardo manifesta forte preoccupazione: «Se tutto ciò venisse confermato anche solo nelle intenzioni, si ha conoscenza della situazione della vecchia strada 389? Seriamente il periodo di avvio dei lavori sarà quello primaverile? Si intende attuare una modalità di confronto con le istituzioni locali simile a quello della chiusura della galleria di Arexini?». Con la chiusura di Correboi l’Ogliastra pagherebbe dazi altissimi: «I due terzi del traffico merci e passeggeri - conclude Mameli - arriva in Ogliastra tramite la 389. La chiusura comporterebbe gravi rallentamenti, disagi e danni per l’economia del territorio, soprattutto per il settore turistico».

RIPRODUZIONE RISERVATA