Correboi, annunciata la chiusura 

La galleria di Correboi, che collega il Nuorese e l’Ogliastra, chiuderà per lavori e, per ora, le alternative di percorso per il territorio sono pressoché nulle. Lo stop è previsto (ma si attende ancora una conferma ufficiale) tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, con l’eventualità che possa slittare tra un anno ma sempre in prossimità delle stagioni più soleggiate.

Le proteste

I Comuni hanno lanciato l'allarme. In prima linea la sindaca di Fonni Daniela Falconi, preoccupata per la sicurezza e le ricadute negative in tutte le aree. «L’alternativa alla galleria, per andare in Ogliastra, è la vecchia strada di Correboi, disastrata, che va da subito dopo Pratobello sino a Villanova Strisaili. In questa strada l’inverno è tremendo, e si rischiano incidenti, è stretta e ghiaccia, va ripristinata - dice la sindaca -. La galleria rappresenta un’arteria strategica, ha aperto un varco, ci ha unito. La chiusura è un chiaro segnale di isolamento del territorio, peggio ancora per i mezzi che trasportano merci, il turismo, la sanità, i nostri lavoratori. Va bene la sicurezza delle strade, dall’altro mi auguro si pensi a un senso unico alternato, o a una riduzione minima dei disagi. Non vogliamo un’altra Mughina».

Fronte unico

D’accordo anche i sindaci di Orgosolo, Pasquale Mereu, e Mamoiada, Luciano Barone che aggiungono: «Confidiamo nel buon senso di Anas, affinché pensi a una chiusura con alternative serie evitando automobilisti allo sbaraglio». Un grosso problema per l’intero sistema lavorativo, sanitario, turistico e persino per il Tribunale, perché finora le udienze slittano già due volte l’anno a causa della neve, peggio in una strada alternativa che ghiaccia per quasi tutto l’inverno e non solo. Anche dall’Ogliastra il sindaco di Tortolì Marcello Ladu e di Lanusei Daniele Burchi sperano in un soluzione diversa: «Auspichiamo un confronto e contatto diretto con Anas, che al momento non c'è stato. Sentiamo il peso e la preoccupazione per i pendolari che si spostano per lavoro e per le emergenze sanitarie perché questo disagio si aggiunge alla chiusura della galleria di Muravera. Coinvolgeremo anche la Prefetta affinché si attivino per un tavolo di confronto per il territorio. Attendiamo che ci sia la formalità, perché per ora vediamo solo la fragilità nelle infrastrutture dei nostri territori».

