Corre la stagione turistica 

Prova costume superata, Olbia si presenta in ottima forma per l'estate alle porte. Pasqua alta e ponti lunghi, Summer 2025 decollata a pieno regime dal Costa Smeralda, accosti delle navi da crociera sempre più frequenti all'Isola Bianca (tre in tre giorni e oltre quattromila passeggeri) ed eventi in città e nei suoi borghi turistici, hanno inaugurato la stagione con un anticipo che fa ben sperare. Parola degli operatori del settore che hanno chiuso il bilancio delle prove generali d'estate, durate quindici giorni tra la Pasqua e il primo maggio, scanditi da manifestazioni che hanno fatto i numeri.

Weekend di corsa

Nell'ultimo fine settimana, la città è stata colorata dalla 35esima edizione della StraOlbia e dalla Olbia 21 che ha fatto correre oltre duemila persone tra cui runner provenienti da tredici Paesi. Ristoranti e bar presi d'assalto, ma questi eventi non muovono solo l'economia. «Queste manifestazioni sono trascinanti: a creare indotto non sono solo i numerosi partecipanti, attirano curiosi che contribuiscono agli affari e incoraggiano gli esercenti ad alzare le serrande chiuse nel periodo invernale», dice il presidente di Fipe Confcommercio Olbia, Marco Mura. E, aggiunge, «come nel caso dei passeggeri delle navi da crociera, anche se non tutti sono determinanti dal punto di vista commerciale, generano movimento, incentivando la vitalità degli operatori e della città».

Porto Rotondo

Impatto importante anche sulla ricettività che, sia a Olbia sia a Porto Rotondo, ha dato ospitalità pure agli addetti ai lavori e ai visitatori della fiera nautica, allestita per quattro giorni nel villaggio balneare. «Ad accogliere i partecipanti alla fiera soprattutto le strutture extra alberghiere che hanno fatto buoni numeri», ha detto il presidente del Centro commerciale naturale Porto Rotondo, Luca Bonifaci, specificando che locali e boutique hanno inaugurato la stagione 2025 già a Pasqua: «Sono stati tanti gli stranieri che, negli ultimi venti giorni, hanno riempito il borgo e le strutture extralberghiere». E ora si attende l’appuntamento con il rally mondiale che darà il via ufficiale alla stagione.

