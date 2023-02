Corrasi, il massiccio carsico voce di Oliena e del Nepente Nella valle di Lanaitho il vino diventa mito sublime 

Il Nepente non è solo una delle tre anime che sostanziano la Doc regionale del Cannonau di Sardegna (le altre sono Jerzu e Capo Ferrato). Su binu de Ulìana vive questo rapporto stretto con la sua eterna rupe e i suoi abitanti. «Non potrei immaginare di vivere e produrre vino in nessun altro posto al mondo». Ha ragione Nina Puddu che insieme ai fratelli Paolo e Francesco guida l’azienda di famiglia fondata nel 1976 a Orbuddai, località ai piedi del Corrasi, dal padre Giovanni Antonio "Nanneddu" e Luisa Goddi. «Conosco questo posto da quando sono nata. Eppure noi olianesi ancora ci commuoviamo ogni volta che osserviamo il Corrasi». Che a Oliena è presenza costante. «Le vigne, ovunque siano allevate, lo guardano. Il massiccio da sempre è custode dei vigneti e del paese», dice Bastiano Pugioni, appassionato viticoltore olienese con l’azienda a Jumpadu a circa 7 chilometri dal centro abitato. «Punta Corrasi la più alta con 1463 metri, in realtà non si manifesta direttamente, è più all’interno. Il volto che vediamo è su carabidda », precisa. Ovvero il versante che si affaccia sul paese. E anche questo non svelarsi alimenta il mito della gigante. Qui i vigneti (come quelli che i francescani impiantarono nel 1500 e che i Gesuiti potenziarono), sfuggono alla cultura materiale, sono fondamenta della cultura spirituale dove, appunto, valgono i contenuti d’identità.

«Uscendo dalla casa di Giovanni Tolu, ci accadde una cosa seria: incontrammo il curato, e dovemmo andare con lui a bere il vino suo; poi incontrammo altri, e non ci fu scampo: bere o affogare. Quando facevamo delle rimostranze, ci guardavano con certe facce meravigliate e turbate, come gentleman inglesi che sentano qualcosa di sconveniente». Edoardo Scarfoglio è poco più che ventenne quando scrive queste righe. È giornalista e scrittore e si trova a Oliena assieme Gabriele D’Annunzio e Cesare Pascarella, inviati nell’Isola dalle riviste Capitan Fracassa e Cronaca bizantina. Scarfoglio racconta con disarmante attualità cosa accade quando metti piede nel paese del gigante Corrasi. Era maggio 1882. Oggi è come ieri. Perché all’ombra del grande massiccio bianco, che a spanne conta circa 170 milioni di anni, il Cannonau Nepente non è solo un vino, è un codice identitario.

La parola al mito

Nel rosso di Oliena trova casa il mito: quello costruito da D’Annunzio che battezzò su binu de Ulìana, col termine Nepente; quello spigoloso ma ospitale della gente del Supramonte; e soprattutto il mito dell’antico, sgomentante da quanto è indissolubilmente legato a questa natura identitaria. Il Corrasi si concede a pochi, ma quando lo fa regala uno scrigno di saperi unici al mondo. E qui sta il segreto di questa Sardegna. Quel massiccio mesozoico e il suo vino hanno segnato uno stile di vita. «La descrizione fatta da Scarfoglio può valere oggi e sarà così anche domani», azzarda Antonio Congiu infaticabile assessore all’Agricoltura di Oliena. «Il Nepente è qualcosa di genetico e insieme istinto naturale». Il monte vigila sul paese con il suo carsismo tra i più complessi e interessanti al mondo; con i suoi enormi inghiottitoi, doline, forre, i canyon e le gigantesche vallate, quella di Lanaitho e sul fronte dorgalese quella di Oddoene scolpita da rio “Flumineddu”. Un modo di essere che annoda le proprie radici sotterranee nelle oltre 650 specie botaniche, molte esclusive del Supramonte di Oliena come il rarissimo ribes sardoum, antico e unico al mondo.

Il Vino

La valle e sos Carros

A D’Annunzio bastò la sterminata eleganza di profumi espressi dal Nepente tanto da dire che non conoscerlo significa essere “lasso”, più che infelice. Ma il corredo emotivo sensoriale rimanda a percezioni più articolate e lontane. Raggiunge Lanaitho e attraversa le pietre di sa Sedda 'e sos Carros e di Tiscali (Dorgali). È il richiamo di quel vino già custodito nell’askos di Oliena (Museo archeologico di Cagliari), un rimando alle esperienze primordiali. Quella del senso di sublime, prima di tutto, che il filosofo inglese Immanuel Kant trovò nell’enormità incomprensibile del cielo stellato. Qui a Lanaitho è immutabile e ancora possibile.

Scarfoglio

«Andammo nel pomeriggio ad Oliena, dal sindaco, che ha tutto il salotto tappezzato di fogli illustrati. Il sindaco, naturalmente, ci costrinse a bere due o tre bicchieri di vino; poi si uscì tutti insieme per vedere Giovanni Tolu, il più ricco possidente di Oliena. Egli raccoglie tanto vino da ubriacare per tutto l’anno un reggimento prussiano, e non sa nemmeno lui quante tanche abbia, popolate di bovi e di cavalli. Mena una vita di sardo antico; vita di cacciatore e bevitore. Lo trovammo in casa, vestito con un borghese agiato, ma col berretto sardo; e ci accolse con una cortesia grave e affabile di montanaro. Ci fece salire nelle stanze degli ospiti, che nelle case sarde occupano sempre il secondo piano; e ci versò da bere». Scarfoglio sembra aver lasciato Oliena ora.

