Si è conclusa con una messa in piazza Matteotti, davanti al Municipio, la processione del Corpus domini. In precedenza c’era stata una celebrazione in cattedrale, poi l’arcivescovo Giuseppe Baturi e i fedeli si sono incamminati verso lo spazio davanti a Palazzo Bacaredda. La solennità del Corpo e Sangue di Cristo rappresenta uno dei momenti liturgici più significativi dell’anno.

