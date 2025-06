Corpus domini, nel weekend le processioni 

Torna nel fine settimana il Corpus domini. I residenti dei diversi quartieri sono già a lavoro per allestire le cappelle davanti alle loro case in segno di fede e devozione. Quest’anno la processione interparrocchiale in programma domenica 22, sarà nel litorale.

Alle 18,30 è prevista la messa nella chiesa di Santa Maria degli angeli a Flumini . Da qui alle 19,30 partirà la processione per le vie Dei Mughetti, via dell’Autonomia regionale Sarda e via San Giovanni. L’arrivo è al parco Parodi dove ci sarà la benedizione. Sabato sarà la parrocchia di Sant’Antonio a fare la processione parrocchiale del Corpus Domini con sosta nelle cappelle più suggestive come quella di via Porcu, la più antica, allestita per la prima volta nel 1916 e l’unica ad avere addirittura un’obrieria. Quest’anno però la presenza di un ponteggio sulla strada costringerà a un allestimento in tono minore. E poi quella di via San Salvatore che si fa da più di 50 anni con l’altarino antico di 100 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA