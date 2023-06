Corpus Domini, due parrocchie unite in una lunga processione  

Le due parrocchie di Sinnai (intitolate a Santa Barbara e a Sant’Isidoro), unite per la celebrazione del Corpus domini. Unite anche attraverso una unica processione in programma per domenica sera. I viandanti della preghiera percorreranno diverse strade delle due parrocchie: dopo le messe mattutine che saranno celebrate nelle due chiese parrocchiali e in quella del quartiere di Santa vittoria, alle 18,30 dalla Piazza Santa Barbara alle 18,30 si snoderà un corteo con gruppi e stendardi diretti alla parrocchia di Sant’Isidoro.

Alle 19 i due parroci don Sandro Piludu e padre Gabriele Biccai, concelebreranno una messa solenne. Alla messa seguirà la processione del Corpus Domini prima nel rione di Sant’Iisodro, poi in quello di Santa Barbara. In particolare saranno attraversate le vie Lombardia, Veneto, Emilia Basilicata, Piemonte Puglie, Emilia, Lazio , Campania Giardini, Toti, Funtanalada, Roma, Serri, Piazza scuole (lato via Fara), Ninasuni, Colletta, con arrivo nella piazza chiesa di Santa barbara dove è prevista la benedizione eucaristica.

Invitate le due comunità parrocchiali, le istituzioni civili, i gruppi parrocchiali con i loro stendardi. C’è anche l’invito alle famiglie a preparare le strade a festa per accogliere la processione del Corpus domini nel migliore dei modi. La festa del Corpus domini a Sinnai, è fra le più frequentate fra quelle che si celebrano nelle due parrocchie. (r. s.)

