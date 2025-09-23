Corpo smembrato in un sacco  

SPOLETO. È un omicidio, non hanno dubbi gli investigatori che indagano sul corpo smembrato trovato in un sacco in un terreno della periferia. Chi lo ha commesso – con ogni probabilità in una zona diversa da quella dove ha lasciato il cadavere – ha usato un’arma da taglio e ha agito con particolare ferocia. Ieri non c’era ancora l’ufficialità ma tutto portava a supporre che la vittima sia un ventunenne del Bangladesh, un immigrato regolare impiegato come aiuto cuoco nel settore della ristorazione. Il giovane risultava irreperibile dal 18 settembre. A lui ricollega anche una bicicletta elettrica trovata accanto al sacco: una donna ha detto ai giornalisti di essere sicura che sia quella del giovane.

Il corpo è stato abbandonato in una zona molto abitata, non lontano da un’area giochi per bambini e dalla ferrovia. L’allarme è partito da un residente. «Mio marito stava facendo dei lavori in giardino. È andato sul retro dell’abitazione e fuori ha visto la bicicletta elettrica - ha raccontato sua moglie - Ci è sembrato strano vederla lì perché è molto costosa. Abbiamo avvisato i carabinieri e loro hanno trovato il sacco proprio sotto la bici». La casa ha una telecamera di sorveglianza che si affaccia dove è stato trovato il sacco e i carabinieri hanno acquisito i dischetti con le immagini. In mattinata un sacco trovato sempre nella stessa zona aveva fatto ipotizzare che fossero stati trovati altre parti del cadavere, ma dentro non c’era nulla di utile per le indagini. «Non ci sono fermi - si è limitato a dire ai giornalisti il procuratore Claudio Cicchella - Stiamo cercando di capire cosa è accaduto e quanto è successo». La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Perugia per l’autopsia, che potrebbero fornire elementi determinanti. E indicazioni significative sono attese dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Perugia e quelli della compagnia di Spoleto, che hanno ascoltato diverse persone. Intanto la Valle umbra servizi ha informato i cittadini che «le forze dell’ordine hanno disposto l’interdizione temporanea dell’area e la conseguente sospensione del servizio di raccolta rifiuti».

