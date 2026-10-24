Corpi di ballo e di lotta Rigal va in “Bataille” e vincono le simmetrie 

Emozione ieri sera a Cagliari per l’anteprima nazionale di “Bataille”, lo spettacolo della compagnia Dernière Minute di Pierre Rigal in scena per il 44° festival internazionale Nuova Danza, organizzato da Maya Inc. In scena due corpi si sono affrontati in una lotta tanto fisica quanto paradossale: da una parte Pierre Cartonnet, specialista dell’acrobazia, dall’altra Hassan Razak, percussionista corporeo capace di trasformare il proprio corpo in strumento musicale. Colpi, prese, cadute e inseguimenti hanno tenuto il pubblico sospeso tra scontro e complicità, in un gioco che ha fuso danza, teatro fisico e ritmo.

I numeri, la forza

Il coreografo francese, in passato, ha studiato matematica e scienze ed è stato atleta. «Nel mio lavoro di oggi è rimasto molto di ciò che ho imparato in passato», racconta. «Da un lato, è rimasto il gusto per la fisicità: l’utilizzo del corpo nella sua dolcezza, nella sua precisione, ma anche nella sua esplosività e nella sua forza. E quindi nell’alternanza tra queste due energie, che possiamo considerare antagoniste oppure complementari». Dal mondo scientifico viene, invece, «il gusto per il gioco matematico, per lo sviluppo e la variazione di un’idea, per le forme geometriche e per il rapporto di causa ed effetto», strumenti preziosi dal punto di vista drammaturgico ed estetico, che chi ha assistito alla serata ha potuto riconoscere nella costruzione rigorosa di ogni scena.

Radicalità

Nato nel 2013 al Festival d’Avignon, “Bataille” durava in origine 38 minuti. «Questo lavoro, con la sua stranezza, la sua radicalità e il suo umorismo, è stato accolto magnificamente. È sempre ciò che ci auguriamo, ma quando accade rimane comunque una sorpresa», ricorda Rigal. Il successo ha spinto la compagnia ad aggiungere altri quindici minuti, per approfondire il discorso e perfezionare i personaggi. A tredici anni di distanza lo spettacolo continua a girare, ed è approdato per la prima volta in Italia, proprio a Cagliari. Quanto alla Sardegna, «è stato il Find di Cagliari a “trovarmi”. E naturalmente ne sono molto onorato e felice».

Il “ton”

Centrale, nello spettacolo, è il rapporto tra corpo e suono. Il ritmo di Razak dialoga con la musica originale di Julien Lepreux, che ha preso parte a numerose prove costruendo la partitura su ciò che vedeva direttamente in sala. «Questo ha permesso di creare una musica che si adatta perfettamente alle energie di ogni scena e alla drammaturgia nel suo insieme. In francese utilizziamo il termine “ton”, come tonalità, che è quindi un termine musicale, per descrivere il colore di una drammaturgia. Per questo mi interessa questo modo di lavorare sulla musica e sul suono in sintonia con i movimenti e gli impatti dei corpi».

Il cuore dello spettacolo resta, però, l’ambiguità, tema di quello che il coreografo definisce «catch contemporaneo: tra amore e odio, tra abbraccio e strangolamento, tra piacere e dolore, tra virilità e omosessualità, tra smorfia e risata, tra violenza e gioco, tra umorismo e angoscia, tra stupidità e genio». Il confine tra questi due sentimenti «è in realtà estremamente sottile» e il pubblico, osservando questi due personaggi, è portato a saltare da uno all’altro. Da qui la dimensione politica, inscindibile per Rigal dal gesto stesso di andare in scena. Il pensiero che emerge da questa battaglia senza vincitori nasce proprio dalla vicinanza tra sentimenti opposti: «La realtà è sempre più complessa e sfumata di quanto appaia e il ribaltamento delle situazioni può avvenire molto rapidamente. Da una parte come dall’altra».

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