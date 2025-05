Corongiu, è rinato il bacino basso 

Prima le piogge invernali e poi quelle di inizio primavera hanno riportato quasi al suo standard il livello delle acque nel bacino “basso” di Corongiu, che è stato sempre una sorta di riserva per l’invaso più “alto” che alimenta Burcei attraverso una vecchia condotta di otto chilometri. Il territorio è quello di Sinnai, ma l’acqua è da sempre utilizzata dal paese delle ciliege, il cui approvvigionamento idrico potrebbe essere in futuro garantito sempre da Abbanoa. Il tutto, attraverso la condotta per portare l’acqua dal potabilizzatore di Simbiritzi ai villaggi lungo la vecchia Orientale sarda, sino a San Gregorio.

La scorsa estate l’invaso “basso” era rimasto a secco: una situazione di allarme che era sfuggito neppure agli appassionati della bicicletta impegnati nelle escursioni in montagna. L’altro giorno, ci sono tornati: per loro, una sorpresa: le piogge hanno fatto il “miracolo” riportando il livello del bacino basso, quasi ai suoi standard normali. Un buon segno. Per il futuro, si parla anche dell’utilizzo delle acque di Corongiu per irrigare parte del territorio di Sinnai e di Maracalagonis. (ant. ser.)

