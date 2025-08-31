Corona Niedda, malore fatale per un turista 

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a un turista, originario di Udine, deceduto ieri pomeriggio lungo la costa di Tresnuraghes, in una caletta di Corona Niedda. I tentativi di rianimazione non sono bastati per salvare la vita al 54enne che non si è più ripreso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che stava trascorrendo un periodo di vacanza lungo la costa della Planargia, nel primo pomeriggio di ieri si è accasciato in una caletta. Non è chiaro se prima abbia fatto una nuotata e sia riuscito a raggiungere la riva oppure se il malore lo abbia sulla spiaggia. L’allarme è scattato subito, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Bosa. I sanitari hanno cercato di rianimare il turista, è stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso ma per il 54enne non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cuglieri per ulteriori accertamenti. ( v.p. )

