Corona, Messina Denaro e i file trafugati dopo l’arresto 

Palermo. I carabinieri lo hanno atteso fuori dalla sua casa di Milano per notificargli un decreto di perquisizione e un avviso di garanzia per tentata ricettazione nell'ambito di una inchiesta sul boss Messina Denaro. Protagonista dell'ultimo capitolo delle indagini sul capomafia è Fabrizio Corona, il fotografo dalle alterne vicende giudiziarie.

Gli altri due personaggi coinvolti nell'indagine, il carabiniere Luigi Pirollo e il consigliere comunale di Mazara del Vallo Giorgio Randazzo, accusati di accesso abusivo al sistema informatico dell'Arma, violazione di segreto d'ufficio e ricettazione, sono ai domiciliari.

Ma che c'entra Corona con il padrino di Castelvetrano? Secondo gli inquirenti il militare e il complice avrebbero cercato di vendergli centinaia di file top secret sulla cattura del capomafia trafugati da Pirollo. Il fotografo, contattato dal consigliere comunale, gli avrebbe detto di rivolgersi al giornalista e direttore del sito Mow, Moreno Pisto. L'inchiesta nasce dalle intercettazioni disposte a carico di Fabrizio Corona nei mesi scorsi. Dopo la cattura dell'ex latitante, il fotografo venne in possesso di una serie di audio tra il boss e alcune pazienti da lui conosciute in clinica durante la chemioterapia quando, ancora ricercato, usava l'identità del geometra Andrea Bonafede. Così gli inquirenti il 2 maggio registrarono una conversazione in cui il fotografo faceva riferimento a uno «scoop pazzesco» di cui era in possesso un consigliere comunale, poi identificato in Randazzo, grazie a non meglio specificati carabinieri che volevano vendersi il materiale. Il 25 maggio Pisto, Randazzo e il fotografo si sono incontrati: il giornalista di Mow è riuscito a fare copia dei file a lui mostrati e offerti dal politico. Visionatili, si è rivolto a un collega che gli ha consigliato di parlare con gli investigatori. Pisto ha raccontato tutto alla Mobile di Palermo. I documenti copiati dal giornalista ad insaputa del consigliere erano stati rubati da Pirollo.

