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Terza categoria.
13 luglio 2026 alle 00:15

Corona è campionessa italiana 

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Sofia Corona e Luca Rainero sono i nuovi campioni italiani di Terza categoria di tennis. Questo il verdetto delle finali disputate sui campi dello Sporting Ct Quartu. Nel singolare femminile, Corona, portacolori del Quattro Mori Tennis Team, ha confermato i pronostici della vigilia (prima testa di serie) superando 6-1, 6-4 in finale la “padrona di casa” Cristina Pili, numero 7 del seeding. Sofia conquista così il titolo che lo scorso anno fu appannaggio dell'umbra Sofia Panacci, autrice della doppietta singolare-doppio. Più lotta nella finale maschile, conclusa al terzo set, con Rainero (Tc Genova 1893), numero 3 del torneo, che ha superato 6-1, 4-6, 6-4 la testa di serie numero 12 Nicola Bocchieri. Torneo positivo per l'alfiere del Tennis Elmas, che ha lottato fino all'ultimo, sfiorando la possibilità di mantenere il tricolore maschile in Sardegna, dopo la vittoria nel 2025 di Paolo Emilio Cossu Floris.

Nella tarda serata di sabato, sono stati assegnati gli scudetti del doppio. Nel maschile, titolo al laziale Leonardo Ceschin (Fioranello Tennis Academy) e al lombardo Federico Gozzini (Tc 3 Stelle Nautica Bolis), che l'hanno spuntata 6-4, 3-6, 10-2 sulla coppia dello Sporting Ct Quartu composta da Francesco Murroni e Nicolò Caria. Nel derby sardo valido per la finale femminile, il successo è andato alle portacolori del circolo ospitante Anna Maria Valli e Maria Panarello, che hanno battuto 6-4, 6-4 la coppia targata "Gt Generale Rossi" Chiara Erriu e Veronica Pau.

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