Corona debutta in Aula: «Emozionato» 

Una seduta piena di emozioni, la “prima volta”, che non si scorda mai. Ieri, in occasione della seduta straordinaria del Consiglio comunale, Ilario Corona ha debuttato come consigliere comunale, dopo che Mario Alberto Serrau gli ha ceduto il posto per andare ad occupare quello di assessore ai Servizi Sociali.

«Un grande onore, la nuova tappa di un percorso per cui ringrazio tutti», ha detto Corona che siede in maggioranza nel gruppo dei Riformatori, dopo che l’ex assessora Ilaria Annis ha ceduto il suo posto a Serrau in base a un accordo stabilito dopo le elezioni. «Sono molto emozionato, una nuova esperienza per me e non vedo l'ora di mettermi a servizio dei cittadini», ha dichiarato Corona tra gli applausi.

Per lui anche gli auguri della sindaca Secci: «Ilario Corona è un giovane entusiasta e con un grande spirito di servizio e pronto a mettersi a disposizione per il bene della nostra comunità».

