SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Marmilla
10 novembre 2026 alle 00:08

Corona Arrubia, Serra coordina i venti sindaci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Salvatore Floris è il nuovo presidente dell’Assemblea dei sindaci del consorzio turistico Sa Corona Arrubia della Marmilla. Consigliere di maggioranza del Comune di Sanluri, è stato eletto all’unanimità su delega del sindaco, Alberto Urpi.

L’obiettivo strategico del neo eletto, da sei anni nel Consiglio comunale della città capoluogo, d’intesa con i venti primi cittadini punta a un rilancio dell’ente per farne valere l’autorevolezza istituzionale, ma soprattutto il valore delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali del territorio.

«Ringrazio», ha detto Floris, «per la fiducia che i sindaci mi hanno dimostrato. Andando ben oltre le singole appartenenze politiche, porteremo avanti azioni per tradurre in concreto proposte e azioni: una nuova spinta per riportare la struttura ai numeri di presenza di visitatori dei primi anni di vita, oltre cinquantamila presenze nelle mostre. È una sfida, magari troppo ambiziosa, ma l’impegno non mancherà. Credo che dal confronto possa nascere una consapevolezza del valore delle nostre radici culturali». Che poi altro non è che l’obiettivo del fondatore, il compianto sindaco di Villanovaforru Giovanni Pusceddu, tanto che il simbolo principale del consorzio è il Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu”.

L’ente, il primo di questo tipo nella Provincia, in 44 anni di vita ha attraversato periodi alterni tra intense attività di promozione, sospensione di servizi, vicende giudiziarie. Si riparte con l’auspicio di un rilancio non solo per la Marmilla, dove ha sede la struttura, ma anche della provincia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Saba: torno a fare il sindaco di Ottana, ho fiducia nei giudici

Subito un Consiglio comunale e la conferma della nuova Giunta 
Fabio Ledda
I provvedimenti

Continuità aerea, 10 milioni dal Governo

Manovra, allarme della Corte dei Conti: «Il 70% delle entrate è temporaneo»  
I casi

Crolla il balcone, muore un operaio

Napoli, un collega si è salvato per miracolo: i due lavoravano in nero 
Israele

Nuova Knesset, la presidenza il primo nodo

Visioni opposte tra alleati, Liberman: «Bisogna agire immediatamente» 