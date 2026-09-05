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06 settembre 2026 alle 00:10

Coro Sos Canarios, 50 anni nel nome di Bobore Nuvoli 

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Una storia lunga cinquant'anni per il coro Canarjos che celebra l'eredità del maestro dei cori Bobore Nuvoli, a 12 anni dalla sua scomparsa. Si terrà a fine mese l'anniversario della nascita dell’ensemble di tradizioni popolari con l'evento “Cinquant'anni, una storia. L'eredità di Bobore Nuvoli”, in programma il 26 settembre alle 20.30 al Teatro Eliseo di via Roma.

La serata, dedicata alla storia del coro e alla figura del padre Bobore Nuvoli che lo fondò nel 1976, vedrà sul palco cinque gruppi. Con il coro Canarjos diretto dalla maestra Paola Puggioni, saranno presenti anche altre realtà nuoresi: il coro Ortobene, il tenore Santu Caralu, il gruppo folk Santu Predu; oltre al gruppo orchestrale Thìasos. La conduzione poetica e musicale sarà affidata ad Ambra Pintore, accompagnata da Roberto Scala. Per assistere alle celebrazioni è necessaria la prenotazione chiamando uno dei numeri 3475003402 o 3299446921. Il costo dell'ingresso è di 10 euro.

Bobore Nuvoli fu un’autentica istituzione nel panorama della coralità nuorese. Il suo messaggio, all’insegna del rispetto della tradizione popolare e della genenuità di questa espressione artistica, resta ancora vivo a 12 anni dalla sua scomparsa.

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