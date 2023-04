Coro Serpeddì, Lussu presidente 

Tonio Lussu è stato eletto per il terzo mandato consecutivo alla presidenza del “Coro Serpeddì” di Sinnai. Lo ha stabilito l'assemblea ordinaria per l'assegnazione delle cariche sociali per il triennio 2023/2026. I soci si sono incontrati nella sede di via San Nicolò a Sinnai. Il presidente è stato eletto all’unanimità. Vice presidente è stato nominato Efisio Scionis; tesoriere Giancarlo Montis; segretario Francesco Atzeri; consigliere Gianni Falqui.

Il coro Serpeddì è da tempo protagonista in Sardegna e nella penisola di esibizioni che hanno puntualmente conquistato gli spettatori. Tra le ultime esibizioni particolarmente importante quella in Trentino Alto Adige.

«Il nostro impegno – dice il presidente Lussu – è quello di valorizzare le nostre tradizioni. Il pubblico sardo e della penisola apprezza. Questo ci spinge a far sempre meglio». (r. s.)

