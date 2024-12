Coro Serpeddì, dieci anni di successi 

Il Coro Serpeddì di Sinnai festeggia stasera alle 19 il decennale della sua fondazione. Lo fa nella chiesa parrocchia di Santa Barbara col concerto “Cantus e melodias de su Serpeddì”, assieme al Coro Padentes di Desulo, Genghiana di Ruinas e alla band scozzese “The Royal Highland Piper and Drums”.

Nato con l’obiettivo di divulgare e implementare il canto d’autore di ispirazione popolare in lingua sarda campidanese, il coro Serpeddì in questi dieci anni ha partecipato al concorso nazionale di Vittorio Veneto nella ricorrenza del centenario dalla fine della Grande Guerra, ai concorsi di Llangollen in Galles, a Bolzano, a Praga a Bovolone. Diversi gli appuntamenti in Sardegna. Nel 2023 ha realizzato il progetto “Cantus e melodias de “Cuatru Provincias”, con esibizioni a Sinnai, Oristano, Nuoro e Ozieri. Il presidente del coro è Tonio Lussu; il direttore d’orchestra Andrea Desogus. (r. s.)

