Coro scolastico premiato a Belluno 

È in corso a Belluno la sesta edizione del concorso musicale internazionale. Tra le nove categorie quella dei cori scolastici in cui a concorrere sono state le voci bianche della Valle del Cedrino che hanno rappresentato l’istituto comprensivo Delitala di Irgoli. Diretto da Daniela Contu il gruppo ha ottenuto menzione d’onore per il miglior brano a cappella ed il diploma di merito per il punteggio più alto rispetto a tutti i cori scolastici in gara. «È stata un’esperienza unica e ricca di emozioni - dichiara Daniela Contu -. Abbiamo eseguito il brano a boch’e ballu “Duru Duru” e le ragazze si sono espresse in modo eccellente. Ringrazio tutti i sindaci della Valle del Cedrino, la scuola civica di musica del comune di Orosei e tutto il personale scolastico per aver creduto nel progetto».

