Coro Santanna a quota venti  

Vent’anni di musica tutta al femminile. Domenica la cattedrale Sant’Andrea di Tortolì ha fatto da sfondo al primo concerto della rassegna “Di Voci 20” per festeggiare il traguardo del coro Santanna, negli ultimi dieci anni diretto dal maestro Gianpriamo Incollu. Ospite d’onore della serata il maestro Paolo Flumini, che ha guidato il coro nei suoi primi dieci anni di vita. Il concerto si è aperto proprio con un suo brano, “Ispiza”, ed è proseguito con i brani più rappresentativi della storia del coro. Ad arricchire la serata la polistrumentista Carol Mello e la violinista Emanuela Lioy, due artiste con cui le coriste avevano già collaborato in altre occasioni. Un momento speciale della serata è stato l’ascolto del nuovo brano del maestro Incollu, “Bocca serrada”. La rassegna “Di Voci 20” prevede un concerto in estate, uno in autunno e l’ultimo per l’inverno. (f. ca.)

