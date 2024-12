Coro polifonico e Pro Loco ora privi di sede 

Una indigesta strenna natalizia giunge per il coro polifonico Monteferru e la Pro Loco, per cui arriva la disdetta della concessione di locali comunali dove si riunivano per le loro attività. Le due associazioni storiche che tanto lustro hanno dato al borgo montiferrino entro martedì 31 dovranno essere fuori dalle sedi: la Pro Loco fuori da Casa Pili e il coro Monteferru dalle scuole elementari. Dovranno liberarle da ogni effetto perché la convenzione di locazione scade a fine anno senza rinnovo: «Non potrà essere rinnovata per indisponibilità dei locali, lo sapevano da quando hanno firmato la concessione che sarebbe scaduta, in ogni caso c’è anche la club house a disposizione per il coro», precisa la sindaca Albina Mereu. Nell’ex scuola elementare sarà ospitato il servizio di pronto soccorso 118 per 12 ore al giorno attivato entro fine gennaio, poi ci sarà ambulatorio infermieristico in primavera. La Pro Loco dovrà cercare un’altra sede.

