Coro Murenu al traguardo dei 50 anni 

Una lunga e intensa attività di ricerca e divulgazione delle antiche melodie del Marghine e in particolare di Macomer. Compie 50 anni l’associazione culturale “Coro Melchiorre Murenu”, che oggi alle 19.30 nella chiesa di San Pantaleo festeggerà con un evento aperto a tutti per celebrare la “Sacra rappresentazione della Passione”. È il primo di una serie di appuntamenti per ricordare le molteplici attività dell’associazione, impegnata anche nello studio e nella riscoperta delle tradizioni e della storia locale. Costituita nell’ottobre del 1973 da una ventina di persone accomunate dalla passione per la musica e il canto popolare corale, nel 1988 nasce la Polifonica, introducendo lo studio del “Bel canto” con un vasto repertorio che abbraccia tutti i periodi musicali. L’associazione si è distinta in rassegne a livello nazionale e internazionale con concerti e concorsi a premi. (al. n.)

