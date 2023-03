Coro “La Vega” protagonista a San Pietro  

Il coro “La Vega” di Milis, diretto dal maestro Gianni Puddu, è stato il protagonista nella basilica di San Pietro durante la messa per la festività di San Giuseppe quando ha cantato la messa celebrata nell’altare centrale.Ma già la mattina all’Angelus il coro ha cantato nella piazza “Deus ti salve Maria” emozionando migliaia di fedeli.

La iniziativa è stata voluta dal parroco di Milis, che ha concelebrato la messa. «È stata una grande gioia celebrare la Santa Messa in San Pietro – ha sottolineato don Antonello Angioni - Al centro della cristianità, in un luogo così ricco di storia e tanto caro a tutti i cristiani. Il canto sacro sardo, tra le note di Deus ti salvet Maria è risuonato con gioia ed amore nella tomba di San Pietro. Abbiamo cantato per Dio e per tutti i nostri compaesani , non dimenticando tutti i nostri cari e amici che dal cielo si sono uniti alla nostra gioia». ( j. p. )

