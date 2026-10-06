Coro femminile Guilcier protagonista a Nuoro  

Prima importante affermazione per il coro femminile Guilcier incantos, formazione nato da pochi mesi ma già capace di distinguersi in un contesto di assoluto prestigio. Diretto dalla soprano Nila Masala e composto da donne provenienti da Abbasanta, Ghilarza e Norbello, ha conquistato il terzo posto nella sezione femminile del concorso corale internazionale “Nuoro patria dei cori - a Manu Tenta” svolto a Nuoro. Grande la soddisfazione della direttrice Mila Masala che ha voluto condividere questo traguardo con tutte le persone che seguono e sostengono il coro.

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