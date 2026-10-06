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Abbasanta
07 ottobre 2026 alle 00:53

Coro femminile Guilcier protagonista a Nuoro  

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Prima importante affermazione per il coro femminile Guilcier incantos, formazione nato da pochi mesi ma già capace di distinguersi in un contesto di assoluto prestigio. Diretto dalla soprano Nila Masala e composto da donne provenienti da Abbasanta, Ghilarza e Norbello, ha conquistato il terzo posto nella sezione femminile del concorso corale internazionale “Nuoro patria dei cori - a Manu Tenta” svolto a Nuoro. Grande la soddisfazione della direttrice Mila Masala che ha voluto condividere questo traguardo con tutte le persone che seguono e sostengono il coro.

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