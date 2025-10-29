Coro di solidarietà dopo le minacce 

Mentre gli investigatori cercano di individuare i responsabili delle scritte intimidatorie comparse sui muri del galoppatoio comunale, la città si stringe intorno alla Asd Nùgoro 2024 e al suo presidente Pietro Carzedda. Un gesto grave e vile, che arriva dopo un altro episodio inquietante: in estate un’auto della famiglia Carzedda era stata data alle fiamme. Un segnale preoccupante che riaccende la tensione e la condanna unanime del mondo politico, istituzionale e sportivo.

Il sindaco Fenu

«È un episodio che condanniamo con forza come amministrazione - ha dichiarato il sindaco Emiliano Fenu ai microfoni di Videolina -. È un atto vile che colpisce una persona, ma anche la sua attività e, in fondo, tutta la comunità. In queste situazioni è importante parlarne, confrontarsi e lavorare insieme per mantenere un clima di serenità». Parole che sottolineano la volontà del Comune di non abbassare la guardia e di sostenere chi lavora per la città con impegno e trasparenza.

«Attacco ai valori sport»

La commissione Cultura e sport del Comune di Nuoro, riunitasi ieri, ha espresso la propria solidarietà al presidente Carzedda e all’associazione. In una nota firmata dal vicepresidente Lello Cucca si legge: «Tali fatti, che hanno profondamente colpito la comunità sportiva e cittadina, rappresentano un attacco inaccettabile ai valori di rispetto, partecipazione e condivisione che lo sport promuove quotidianamente». La commissione, all’unanimità, ha deciso di tenere la prossima seduta presso la struttura sportiva di Prato Sardo, come gesto simbolico di vicinanza. «Con questa decisione - spiega Cucca - vogliamo testimoniare in modo concreto la vicinanza delle istituzioni comunali a tutte le associazioni che contribuiscono con passione alla crescita della città».

Le iniziative

Dal gruppo d’opposizione SiAmo Nuoro, i consiglieri Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni chiedono un Consiglio comunale straordinario da tenersi proprio al galoppatoio. «Le scritte intimidatorie rappresentano un fatto di gravità assoluta - scrivono -. È un gesto vile che colpisce non solo un gruppo sportivo, ma l’intera comunità nuorese. Oggi non è in discussione un colore politico, ma la credibilità stessa delle istituzioni». I consiglieri ribadiscono il sostegno al presidente Carzedda e alla Nùgoro 2024, ricordando che la struttura è stata affidata regolarmente tramite bando pubblico e che «difendere chi opera con correttezza e dedizione è un dovere dell’amministrazione e del Consiglio tutto». Anche il Presidio Turistico Nuorese si è schierato al fianco dell’associazione sportiva. «Abbiamo aderito personalmente e come associazione alla Nùgoro 2024 per dimostrare concreta solidarietà e sostegno - scrivono -. Crediamo fortemente che la loro iniziativa sia fondamentale anche in chiave turistica, oltre che sportiva, e di grande valore sociale ed economico. Procedete a testa alta e schiena dritta».

