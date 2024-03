Coro di solidarietà al sindaco Burchi 

È una lunga scia di solidarietà quella che il territorio ha manifestato a Davide Burchi, il sindaco di Lanusei vittima di un’intimidazione, una scritta sul muro con deliranti minacce di morte. I colleghi avvocati, la classe politica, le associazioni culturali fino all’istituzione scolastica. Tutti si sono stretti attorno al primo cittadino di 46 anni. Ieri la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Lanusei, Graziella Monni, ha diffuso una nota per esprimere vicinanza all’esponente Pd con il quale hanno solidarizzato anche la presidente del consiglio di istituto con i suoi componenti, insieme al personale docente e Ata, alunni e genitori. «La scuola, come comunità operosa e luogo di formazione culturale e umana, resterà sempre al suo fianco nel comune cammino di legalità e crescita sociale». Vicinanza al sindaco anche dal comitato di cittadini Salviamo il salvabile di Lanusei. Ha preso posizione pure la Camera penale di Lanusei: «Manifestiamo viva solidarietà e affettuosa e sincera vicinanza al sindaco, collega, amico e preziosissimo componente Davide Burchi per il gesto vigliacco e ignobile di cui oggi è stato vittima. Condanniamo questa vile azione, ultima in senso temporale di altre, troppe, che soprattutto recentemente si sono ripetute ai danni di soggetti rappresentanti delle istituzioni», ha dichiarato il presidente, l’avvocato Fabrizio Demurtas. Solidarietà al sindaco anche dai responsabili provinciali del Campo Largo (Paola Cucca, Mirella Depau, Stefano Mannironi, Massimo Cannas, Ivan Puddu, Christian Locci, Gianfranco Lecca, Gisella Rubiu) e dalla federazione ogliastrina del Psd’Az. (ro. se.)

