Coro di no all’invasione di impianti eolici e fotovoltaici 

Il Comitato tutela Montiferru ribadisce il no all’invasione eolica e fotovoltaica. L’incontro di ieri a Seneghe ha confermato la posizione delle comunità contrarie «alle speculazioni selvagge ai danni del paesaggio e delle popolazioni - dice Antonio Muscas di Villacidro, referente del coordinamento regionale dei comitati – Chiediamo la moratoria, ovvero che vengano bloccati tutti i progetti in itinere: dobbiamo mettere ordine per decidere quanta energia produrre da fonti rinnovabili, come e dove produrla in base ai fabbisogni dell’Isola, che già produce oltre le proprie necessità».

Augusto Pintus, ingegnere e membro del Comitato Montiferru: «Non siamo contro la transizione energetica però vorremmo fosse fatta in modo democratico coinvolgendo le popolazioni montiferrine nei loro bisogni reali, vorremmo decidere di progetti meno impattanti sul paesaggio, che consumino meno terreno agricolo». Maurizio Onnis sindaco di Villanovaforru, che ha creato una delle prime comunità energetiche sarde: «Non è sopportabile che queste multinazionali sfruttino la nostra terra. Dobbiamo ribellarci contro queste speculazioni, le comunità e i sindaci debbono proporre le osservazioni evidenziando le criticità dei progetti impattanti sul paesaggio. Dobbiamo andare al Tar e combattere gli espropri ai danni dei proprietari dei terreni dove si vorrebbero edificare gli impianti». Il sindaco di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu ricorda il no deliberato dal suo Consiglio comunale contro questo assalto energetico.