Coro di no al Q-Bess ma volano gli stracci sul testo congiunto 

Domani, infatti, nell’Aula di via Giofra, alle 9.30, ci sarà un altro Consiglio per presentare un documento e dire no al progetto QBess.

Il Consiglio comunale è pronto a dire un no unanime al Quartucciu bess, il sistema di accumulo a batterie di energia che si vorrebbe realizzare alle porte della cittadina in località Separassiu. Ma maggioranza e opposizione si spaccano sul documento che doveva essere congiunto: invece domani in Aula – quando si affronterà la delicata questione – ne saranno presentati due differenti.

Le accuse

«Ancora una volta è stato svilito il ruolo di una parte dell’assemblea cittadina, quello della minoranza», è l’accusa che l’opposizione lancia a un giorno dalla convocazione del Consiglio comunale su Quartucciu Bess. «Il precedente incontro su questo tema, a dicembre, si era concluso con l'impegno da parte di tutti a redigere un documento con il quale l'assemblea consiliare coesa, senza distinzione alcuna di appartenenza, si sarebbe dovuta opporre alla realizzazione del progetto nelle nostre campagne, ribadendo così l'esclusività del Consiglio a incidere sulla pianificazione del proprio territorio».

Lite sul documento

«In più occasioni abbiamo chiesto un confronto con la maggioranza affinché si pervenisse alla stesura di un documento condiviso che manifestasse tutta la nostra contrarietà, da inoltrare poi agli Enti chiamati a esprimersi sulla vicenda. Eppure, - prosegue l’opposizione - nonostante la nostra disponibilità al dialogo formalizzata anche attraverso una mail all’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, quest’ultimo dapprima esige tout court l’accoglimento del testo formulato dalla sua maggioranza, per poi trincerarsi nel silenzio, quando gli viene contestata la pretesa di volere il beneplacito della minoranza senza che questa abbia avuto l’opportunità almeno di leggere il documento da loro prodotto».

L’incontro

Il 13 gennaio scorso, però, maggioranza e opposizione, si sono incontranti. «L’assessore Mereu ci ha dato unicamente lettura del testo, senza inoltrarcelo, nonostante la richiesta di condivisione, precludendo di fatto l'apporto di altri contributi», accusano le opposizioni ricordando che il loro ruolo non è solo quello di verificare che le azioni della maggioranza siano improntate alla massima correttezza, ma anche di fare proposte migliorative.

«Per questo motivo – aggiungono – abbiamo deciso di trasmettere il testo contenente le nostre richieste sul progetto Quartucciu Bess da portare in Aula, chiediamo che il Consiglio Comunale dia mandato alla Regione, l'unica titolata per legge a rendere il parere urbanistico, di ratificare il parere già espresso di non conformità urbanistica dell'intervento proposto».

Giudizio negativo

Insomma il gruppo “Quartucciu nel cuore” e quello “Misto” resta ferma sulle posizioni espresse fin dal principio. «Un'opera pubblica di attuazione delle politiche di transizione ecologica non può – concludono – per essere realizzata, contrastare le iniziative comunitarie volte a limitare le superfici impermeabili, a favorire il riordino fondiario, a valorizzare gli ecosistemi naturali. È inaccettabile che la realizzazione dell'elettrodotto di collegamento con la stazione base a Selargius comporti interferenze con altri progetti analoghi senza che si siano fatte le giuste valutazioni, imponendo servitù di passaggio nei fondi agricoli interessati per oltre sedici chilometri».Inoltre per la minoranza: «La Regione deve farsi garante con il Ministero del diritto esclusivo dei Comuni di pianificare il proprio territorio».

