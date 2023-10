Cornus, regno di erbacce e degrado 

Gli ultimi scavi archeologici, curati dalla Soprintendenza dei beni culturali di Cagliari-Oristano, sono datati tra dicembre 2020 e i primi mesi del 2021. Poi la chiusura e da allora ha prevalso il silenzio e l’incuria nel complesso paleocristiano dell’antica città di Cornus, a due passi dal mare di Santa Caterina, in territorio di Cuglieri.

A farla da padrone ora erbacce e piante infestanti che crescono a vista d’occhio ricoprendo così le remote reliquie. Uno stato di sporcizia e degrado che non permette una piena esaltazione culturale e turistica né un’adeguata tutela. L’unico intervento eseguito quello del Comune per la manutenzione e pulizia della strada di accesso all’area, effettuato a luglio scorso. Poi nulla.

Incuria

E i turisti, soprattutto stranieri in vacanza nell’Isola in questa appendice d’estate, dopo la visita al sito archeologico vanno via delusi per l’incuria regnante, servizi inesistenti nessun punto informativo e neanche un’area ristoro. L’edificio comunale edificato nel sito i primi anni del 2000 durante l’amministrazione di Battista Foddis con un contributo regionale di 600 milioni di lire, doveva fungere da infopoint, biglietteria e piccola area ristoro, ma è sempre rimasto chiuso. È stato utilizzato parzialmente e temporaneamente come deposito da parte degli archeologi durante gli scavi. Ora solo un vecchio e sbiadito cartello esplicativo è presente per fornire qualche informazione storica sul sito.

Gli iterventi

Eppure un po’ di risorse nelle casse comunali ci sono per il piano di valorizzazione e manutenzione del sito di Cornus e della vicina necropoli di Columbaris, ma «il tutto deve essere definito sempre e comunque con la Soprintendenza che poi autorizza in definitiva gli interventi sul campo», precisa il sindaco Andrea Loche. Nel piano di valorizzazione storico-archeologica del territorio rientra anche il Museo archeologico di Cuglieri, ancora in attesa di apertura ufficiale, e la Pinacoteca comunale. L’archeologia che doveva essere uno dei punti di forza dello sviluppo turistico di Cuglieri è ferma la palo. L’idea del Comune è la messa in sicurezza dell'area e poi la concessione a qualche coop.

Gli scavi

Solo tre anni fa la Soprintendenza aveva avviato gli scavi di ricerca, 430mila euro di risorse del Mibact per il restauro delle strutture murarie del complesso della basilica cimiteriale e dell’aula di culto, per il consolidamento ai fini della valorizzazione e fruizione culturale e turistica. L’ente di tutela dei beni culturali fa sapere che è imminente un nuovo intervento proprio a Cornus, ma ancora non è dato sapere quando.

